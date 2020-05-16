Başkan Ekrem Yüce vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye tarafından "Her Eve Maske" sloganıyla başlatılan kampanyanın dağıtım çalışmalarına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin üretim tesisinde hazırlanan maskeler, salgın destek paketleri şeklinde vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Karaman'da gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarına Başkan Yüce de katıldı. Hedeflerinin Sakarya'daki her eve ulaşmak olduğunu belirten ve salgının üstesinden hep birlikte geleceklerine inandıklarını dile getiren Yüce, vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

Başkan Yüce, açıklamasında şunları kaydetti:

"Maske üretim, paketleme ve dağıtım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizin tüm mahallerine tüm sokaklarına giriyor, hane hane maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Dağıtım ekiplerimiz hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde hummalı bir çalışma sergiliyorlar. Dağıtım programımızın ilk yeri olan Karapürçek ilçemizde ekiplerimiz maske dağıtımlarında sona geldiler. Bir yandan da Adapazarı'nda dağıtıma başladık. 450 bin haneye maske ulaştırmak için çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı düzenli ve programlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu hususta müsterih olmalarını rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza mümkün olduğunca hızlı bir şekilde maske ulaştırmaya gayret gösteriyoruz."