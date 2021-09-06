Başkan Ekrem Yüce, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, gençliğe olan güveninden bahsederek, yeni eğitim yılının sağlıkla ve başarılarla geçmesini temenni etti.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlara umutla bakma sebebi olduğunu vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Ders zilleri uzun aradan sonra yine çaldı ve üstelik yeni eğitim yılı, yeniden öğrencilerimizin çok sevdikleri okullarda başladı. Sakarya'da 201 bin 142 öğrencimiz okullarına kavuştu, 14 bin 328 öğretmenimiz ise eğitim faaliyetlerine başladı. Geleceğe umutla bakıyoruz çünkü yarınlarımız için ışık saçan çocuklarımız var. Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz çünkü gözleri ışıldayan ve geleceği parlak bir nesil yetişiyor. Yarınların mimarı gençlerimiz için sağlık dolu ve başarılarla geçecek bir eğitim yılı diliyorum. Bugün çocuklarımız için yeni başlangıcın günü. Bilgili ve ahlaklı bu gençlik, Türkiye'nin yarınları için en büyük teminatıdır. Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun."