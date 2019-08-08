Son Dakika Haberleri: Başkan Elbi'den genç futbolculara ziyaret
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Başkan Elbi'den genç futbolculara ziyaret

34 dakika önce

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yaz futbol okulundaki genç futbolcular ile bir araya gelerek kendileri ile sohbet etti.

Başkan Elbi'den genç futbolculara ziyaret, System.String[]
Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yaz futbol okulundaki genç futbolcular ile bir araya gelerek kendileri ile sohbet etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yaz futbol okulunu ziyaret ederek okul yetkililerinden bilgi aldı. Belediye başkanını, Kulüp Başkanı Osman Şahin, A Takım Teknik Direktörü Cüneyt Aytürk, Altyapı Antrenörü Ömer Pazarbaşı ve Kulüp Müdürü Cem Emre Mirza karşıladı.

"Belediyemiz, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü 2019-2020 yoğun geçen antrenmanların ardından stres atmak için plaj etkinliği düzenledi" diyen Başkan Elbi, genç futbolcularla bir araya geldiği buluşmada, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. İnşallah küçük yaşta olmalarına rağmen büyük bir özveri ile mücadele ederek ileride büyük birer futbolcu ve en önemlisi iyi birer insan olacaklardır" dedi.

Genç futbolcular, Başkan Ahmet Elbi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE
Ahmet Elbi, Karabiga, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:19 Kaynak: İHA
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