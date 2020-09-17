Başkan Elbir, tablet kampanyasında 'Ben de varım' dedi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hayata geçen 'Ben de varım' kampanyasına destek veren AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir bir öğrenciye tablet hediye edeceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin tablet ihtiyaçlarının karşılanması için İncirliova Belediye Meclisi Üyesi AK Partili Hatice İrik'in başlattığı 'Ben de varım' kampanyası çığ gibi büyüdü. AK Partili İrik, bir öğrenciye tablet hediye ederek AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'e çağrı yaptı. İrik'in çağrısına kayıtsız kalmayan Celbek'te bir öğrenciyi sevindirerek AK Parti Aydın Milletvekillerini ve Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'i kampanyaya davet etti. Özmen'de bir öğrenciye tablet hediye edeceğini açıklayarak tüm ilçe başkanlarını 'ben de varım' demeye çağırdı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir de kampanyaya katıldı

Özmen'in çağrısına yanıt veren AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, ihtiyacı olan bir kardeşimiz için tablet kampanyasına 'Ben de varım' diyerek ihtiyacı olan bir öğrenciye tablet edeceğini belirtti. AK Partili Başkan Elbir, kampanyayı daha yaygın bir hale getirmek için AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı'ya 'Ben varım, siz de var mısınız?' diye sordu. Elbir'in davetinin ardından gözler Ege ve Subaşı'ya çevrildi. - AYDIN