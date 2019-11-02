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Başkan eline satır alıp ders anlattı

7 saat önce

Başkan eline satır alıp ders anlattı Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eline aldığı satırla, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uygulamalı olarak kuzu eti tanıtımı yaptıSİVAS - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eline...

Başkan eline satır alıp ders anlattı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eline aldığı satırla, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uygulamalı olarak kuzu eti tanıtımı yaptı

SİVAS - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eline aldığı satırla, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uygulamalı olarak kuzu eti tanıtımı yaptı.

Başkan Hastaoğlu, öğrencilere kuzu etinin özellikleri, önemi, sınıflandırılması, parçalanması ve kuzu etinden yapılan yemekler hakkında bilgi verdi.

Başkan Hastaoğlu, kuzu eti parçalaması sırasında son yıllarda trend olan Nusret gibi artistlik hareketlerden ve et kesim sırasında her parçasını ayrı değerlendirerek israftan kaçınmak gerektiğinin altını çizdi.

Bir bütün gövde kuzu etini öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak parçalayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, öğrencilerle birlikte bir araya gelmekten, tecrübelerini aktarmaktan ve Turizm Fakültesi ile iş birliği yapmaktan keyif aldığını ifade ederek fakülte yönetimine teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç ve ekibi de bu daveti kabul ederek geldiği ve öğrencilere böylesine faydalı bir etkinliğe katılım sağladığı için Başkan Hastaoğlu'na teşekkür etti.

Başkan eline satır alıp ders anlattı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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