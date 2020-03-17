Başkan Emre esnafı korona virüsüne karşı uyardı - Son Dakika

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Başkan Emre esnafı korona virüsüne karşı uyardı
6 saat önce
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüsü konusunda esnafı ziyaret ederek duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüsü konusunda esnafı ziyaret ederek duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ziyaret ettiği esnaflardan hijyen kurallarına uymasını ve mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istedi.
Başkan Emre, korona virüsüne karşı belediye, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.
Emre, korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu ve virüsün yayılmasını önlemek için kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. - ADIYAMAN
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