Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi
16.03.2021 10:47
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören işyerlerini Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ziyaret etti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören işyerlerini Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar Adıyaman genelinde bir çok hasara neden oldu. Besni ilçesinde özellikle sanayi sitesi esnafının çatıları uçtu. Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerleri hasar gören esnafları ve evleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Emre, ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletti. - ADIYAMAN
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