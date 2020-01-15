Başkan Emrullah Gür gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Evindeki programda konuşan Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Hakkari'ye büyük önem verdiğini söyledi.

Kentin geleceği için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Gür, şunları kaydetti:

"2019 yılı içerisinde gençlik spor, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman ile belediye hizmetleri için devletimiz 200 milyon lira harcamıştır. Yine 2020 yılı programında Hakkari merkezde tekstil ve halı fabrikasının kurulması ve bu fabrikalarda bin 500 kişiye iş imkanı sağlanması konusunda çalışmalar devam ediyor. Tam donanımlı olan kayak merkezinde otel çalışmalarına bu yıl başlanacak. Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkarimizi güzel günler bekliyor."

Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.