Başkan Emür, Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.



Emür, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Giresun basınının kendilerine büyük destek olduğunu, bu nedenle gazetecilere teşekkür ettiğini söyledi.



AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Keşap ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildiğini belirten Emür, 13 Şubat'ta yapılacak etkinlikle seçim startını vereceklerini belirtti.



Geride kalan yaklaşık 5 yıllık süreçte Keşap ilçesinde önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Emür, "35 milyon liralık altyapı ve üst yapı hizmetine imza attık. 2015 yılında yapılan yerel seçimlerde verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Gelecek 5 yıl için daha halkımızdan destek istiyoruz. Keşap ilçesinin önüne yeni hedefler koyarak hizmet atağını sürdüreceğiz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı