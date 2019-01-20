Son Dakika Haberleri: Başkan Emür, Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi

Başkan Emür, Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi

6 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Başkan Emür, Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi, System.String[]
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Emür, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Giresun basınının kendilerine büyük destek olduğunu, bu nedenle gazetecilere teşekkür ettiğini söyledi.

AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Keşap ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildiğini belirten Emür, 13 Şubat'ta yapılacak etkinlikle seçim startını vereceklerini belirtti.

Geride kalan yaklaşık 5 yıllık süreçte Keşap ilçesinde önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Emür, "35 milyon liralık altyapı ve üst yapı hizmetine imza attık. 2015 yılında yapılan yerel seçimlerde verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Gelecek 5 yıl için daha halkımızdan destek istiyoruz. Keşap ilçesinin önüne yeni hedefler koyarak hizmet atağını sürdüreceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:44 Kaynak: AA

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