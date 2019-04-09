Son Dakika Haberleri: Başkan Emür Mazbatasını Aldı

Başkan Emür Mazbatasını Aldı

28 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, mazbatasını alarak göreve başladı.

Başkan Emür Mazbatasını Aldı, System.String[]
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, mazbatasını alarak göreve başladı.

Emür, belediye meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı.

Emür, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste ikinci kez Keşap halkının desteğiyle belediye başkanlığı görevine seçildiğini söyledi.

Desteklerinden dolayı Keşaplılara teşekkür eden Emür, şöyle konuştu:

"Söz verdiğimiz projelerin hepsini yapacağız. Hayırlı hizmetler yapmak için azimle gayretle çalışacağız. Allah'ın izniyle yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz. Bir sevdadır Keşap. Sevdası olan yorulmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Mehmet Emür, Keşap, Güncel
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