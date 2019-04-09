Başkan Emür Mazbatasını Aldı
28 dakika önce
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, mazbatasını alarak göreve başladı.
Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Emür, belediye meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı.
Emür, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste ikinci kez Keşap halkının desteğiyle belediye başkanlığı görevine seçildiğini söyledi.
Desteklerinden dolayı Keşaplılara teşekkür eden Emür, şöyle konuştu:
"Söz
verdiğimiz projelerin hepsini yapacağız. Hayırlı hizmetler yapmak için azimle gayretle çalışacağız. Allah'ın izniyle yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz. Bir sevdadır Keşap. Sevdası olan yorulmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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