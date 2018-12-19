Son Dakika Haberleri: Başkan Emür, Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Emür, Ziyaretlerde Bulundu

35 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Atatürk Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu.

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Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Atatürk Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Başkan Emür, cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Emür, belediyeciliği bugüne kadar halk odaklı olarak yaptıklarını belirterek, "Esnafımızın ve vatandaşımızın derdi ile dertleniyoruz. Sevinçleri ile neşeleniyoruz. Kapımız Keşap halkına her zaman açık." diye konuştu.

Kent genelinde hizmetlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Emür, "Tüm amacımız halkımıza hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmektir. Bunun için de fırsat buldukça halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:31 Kaynak: AA

Mehmet Emür, Atatürk Caddesi, Keşap, Güncel
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