Başkan Engin Zabıta Haftasını kutladı - Son Dakika

Başkan Engin, özveri ile çalışan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

KAHVALTILI KUTLAMA

Kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz fedakarlıkla görev yapan Narlıdere Zabıtası, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Park Orman Narlıdere Tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye bürokratları ve zabıta çalışanları katıldı.

"BİZLERİN GURURUSUNUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her saati sokakta, insanların arasında geçen sizler, belediyemizin yüzüsünüz. Önceliğimiz halkın mutluluğu ve refahı olmalıdır. Sizler de yaptığınız çalışmalarla bizlerin gururu oluyorsunuz" dedi.