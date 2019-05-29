Başkan Ensari, ağabeylerinin baktığı kardeşlere misafir oldu

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, babalarını kaybeden ve ağabeylerinin baktığı kardeşlere misafir oldu.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, babalarını kaybeden ve ağabeylerinin baktığı kardeşlere misafir oldu.



Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'nde ikamet eden ve babalarını kaybeden 7 kişilik ailenin iftar sofrasına misafir oldu. Ezanın okumasıyla hep birlikte babalarını kaybeden kardeşlerle iftar açan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişilik bu ailemiz, babalarını kaybetmiş ve ailenin geçimini ağabeyleri sağlamaktadır. Ancak ağabeyin de çok ciddi anlamda sağlık sorunları bulunmaktadır. Bu ailemizin 5 çocuğu okula gitmektedir. Çaldıran Belediyesi olarak bu 5 öğrencimizin eğitim masraflarını karşılayarak ailemize de gerekli yardımları yapmayı planlıyoruz. Bu ailemizin rahat bir hayat yaşamaları için elimizden gelebilecek her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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