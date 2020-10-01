Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti

Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çatısı yanan iş yeri sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti

VAN - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çatısı yanan iş yeri sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçenin Azerbeycan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının çatısında çıkan yangın büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, Çaldıran Belediyesi'nin de desteği ile 1.5 saatlik müdahale soncu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası yangın yerinde incelemelerde bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çatısın yanan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ensari, "İlçemizde hizmet veren fırınının bacadan çıkan yangından dolayı zarar gören esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımıza geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Yangın sabah saat 10: 00 sularında meydana geldi. İtfaiye ve belediyemizin müdahalesi ile birlikte diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın geniş çaplı hasara yol açtı. Tekrardan esnafımıza geçmişler olsun" dedi.

Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti
Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti
Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti
Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti

Şefik Ensari, Çaldıran, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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