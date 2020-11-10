Başkan Ensari'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum. 10 Kasım; Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıktığı gibi ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Türk milleti için sayısızca hizmetinin yanında dünya barışını ve insanlık idealini daima ön planda tutmuş, bu yönüyle de insanların saygısını kazanmıştır. Aziz milletimiz hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini ve aziz hatıralarını unutmamıştır unutmayacaktır. Bağımsızlık şavaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - VAN