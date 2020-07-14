Başkan Ensari'den '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Başkan Ensari'den '15 Temmuz' mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şefik Ensari, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma girişiminin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz'un bir milletin iradesine sahip çıktığı ve tarih yazdığı bir gün olduğunu belirten Başkan Ensari, "15 Temmuz gecesi; vatanımızı, ülkemizi, milletimizin egemenliğini yok etmek adına hain kalkışma girişimde bulunulmuştu. O hain gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbeyi protesto etmek için 81 ilde sokağa çıkarak ülkesinin birlik ve beraberliğine sahip çıkan milletimiz, geçmiş tarihte olduğu gibi aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkarak o hain kalkışmayı bastırmıştır. FETÖ terör örgütü, milletimizin parasıyla ve düşmana karşı kullanılmak üzere alınan uçakları ve silahları aziz milletimize karşı kullanarak şehitlerimizin ve gazilerimizin yaşanmasına neden oldu. Onurlu milletimizin; milli irade için, vatan için neler yapabileceklerini herkes gördü. Ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
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19:18
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