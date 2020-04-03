Başkan Ensari'den '3 Nisan' mesajı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 3 Nisan Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Ensari, yayımladığı mesajda, "Bugün, Çaldıran'ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 102'nci yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzellikleri, güzel ovasıyla bilinen Çaldıran'ın 3 Nisan 1918'de düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünü; gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Emellerine ulaşmak isteyen dış güçler, vahşice Müslüman kanını akıtmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız, her karış toprağına dökülen aziz şehitlerimizin kanı ve milletimizin birlik ve beraberliği ile ayakta kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. İşgale uğrayan diğer şehirlerimiz gibi Çaldıran da zulme boyun eğmeyerek yurdunu teslim etmemiştir. Tarihiyle bilinen Çaldıran'ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - VAN