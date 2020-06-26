Başkan Ensari'den Bakanlıklara ziyaret - Son Dakika

Başkan Ensari'den Bakanlıklara ziyaret

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarını ziyaret ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek destek istedi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarını ziyaret ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek destek istedi.

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Başkan Şefik Ensari, Ankara ziyareti kapsamında Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarını ziyaret etti. Çaldıran ilçesinin tarımsal ve hayvancılık alanlarında nüfus yoğunluğu bulunan bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Ensari, "İlçemiz tarımsal ve hayvancılığın merkezlerinden biridir. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılması planlanan Çubuklu Barajını ve Abdalağa Göletinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. İlçemizde tarımsal ve hayvancılık alanlarında verimliliğin arttırılması konularında görüşmeler yaptık. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı da ziyaret ederek, belediyemizin çöp aracı ve geri hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyacı olan bazı araç talebinde bulunduk. İlçemizin temel ihtiyacı olan çöp konteyneri talebinde de bulunduk. Bu ihtiyaçlarımızın karşılanması ile birlikte ilçemizde yaşayan gerek çiftçimiz gerek şehrimizde ikamet eden halkımızı ciddi anlamda rahatlatacaktır" dedi.


İlçenin parsellenmiş şehir yapısının da görüşüldüğünü ifade eden Başkan Ensari, "İlçemizde artık şehirleşmeye doğru adımların atılması lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan şehrimizin imar yapısının da ele alınması konusunda çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den Bakanlıklara ziyaret - Son Dakika

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