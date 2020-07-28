Başkan Ensari'den bayram öncesi esnaf ziyareti - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kurban Bayramı öncesi esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililerle Kurban Bayramı öncesi esnaf ve çarşı merkezindeki vatandaşı ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Ensari, esnaf ve halkın sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Ensari ve beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da halka iletti.

Pandemi döneminde AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürleri de dağıtan Başkan Ensari, "Pandemi sürecinde halkımız zor zamanlar geçirdi. AK Parti İlçe Başkanımızla birlikte elimizden geldiğince halkımızla iç içe olmaya, sorun ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Pandemiden dolayı bize ulaşamayanlara biz ulaşarak varsa sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını halkımıza ileterek kabul etmeleri durumunda AK Parti'ye üyelikleri konusunda yardımcı oluyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde pandemi süresince haklımıza yapılan yardımları anlatan broşürler dağıtıyoruz. Devletimiz halkı için vardır. AK Parti olarak normal süreçte olduğu gibi zor süreçte de halkımızın yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz" dedi. - VAN