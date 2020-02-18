Başkan Ensari'den esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Ensari'den esnaf ziyareti

7 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Ensari'den esnaf ziyareti, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretinde bulundu.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, rutin yaptığı esnaf ziyaretlerinde halkla bir araya gelerek, yapılan kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Halktan ve esnaftan yoğun ilgi gören Ensari; sorun, talep ve önerileri tek tek not alıyor. Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve halkla iç içe olduğunu belirten Başkan Ensari, "Çaldıran ilçesinde belediye başkanı olarak göreve başladığım gün, vatandaşlarımızla iç içe oldum halkın makamı olan belediye makamının kapısı da her zaman açıktır. Halkımızla çarşıda, kahvehanede, sokakta sohbet etme imkanı buluyorum. Devlet milleti ile millette devletiyle vardır. Hepimiz bir bütünüz. Yaptığımız hizmetlerde nasıl herhangi bir ayırım yapmadık, yapılan ziyaretlerimizde de aynısını yapıyoruz. Sık sık yaptığımız esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması gereken kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunarak sorun ve önerilerini dinleyerek paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu hem hizmet konusunda vatandaşlarımızı mutlu ediyor hem de yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılarak kendilerine sunuyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, ihtiyaç ve taleplerini bizlere iletiyorlar. Ancak talepleri bizlere ulaşamayanlara da bizler ulaşıyoruz. İnsanlarımız hizmetlerin en güzelini hakkediyor. Vatandaşlarımıza yapılan hizmetleri hakka hizmet olarak benimsedik. Bu düşünce doğrultusunda halkımıza hizmet yapılması adına gelen her kuruşu tek tek halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda harcayarak hayır duasını almanın gayretindeyiz" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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