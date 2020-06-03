Başkan Ensari'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, normalleşme süreciyle birlikte iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti.
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, normalleşme süreciyle birlikte iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti.
Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, belediye meclis üyeleri ve partililerle esnaf ve çarşı merkezindeki vatandaşı ziyaret ederek, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyararak maske dağıttı. Yapılan ziyarette pandeminin devam ettiğini belirten Başkan Ensari, "Pandemi sürecinden bu ana kadar belediye başkanlığı olarak ilçemizde sıkı denetimler uygulandı. Ancak 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girdik. Hala pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sonlanmış değil. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekir. Sürekli çarşı merkezimizde bulunan vatandaş ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bugün de AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte esnaf ve çarşı merkezimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etme fırsatımız oldu. İnsanlarımıza pandeminin devam ettiğini, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini anlatarak maske dağıtıyoruz. İlçemizde pandemi ile alakalı vakamız bulunmamakla birlikte bunu fırsata dönüştürerek yeni vakaların oluşmasının önüne geçebilmemiz için 64 bin insanımızla el ele vermemiz gerekmektedir. İnşallah pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:09 Kaynak: İHA
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