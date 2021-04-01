Başkan Ensari'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Ensari'den esnaf ziyareti

01.04.2021 13:24
Başkan Ensari'den esnaf ziyareti, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Ensari, ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek dolaşarak sorun ve önerilerini dinledi. İlçede bahar temizliği başlatıldığını ve iş sezonunda Azerbaycan Caddesi'nde yapılacak düzenlemeler hakkında esnafla bilgi alışverişinde bulunan Ensari, esnafın ilçe merkezinin gelişimi açısında çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Ensari, "İlçemizde havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çarşı merkezimizde bahar temizliğine başladık. Bu süreçte esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın talep ve önerilerini dinledik. Esnafımızın memnuniyeti, ilçemizin kalkınması açısında büyük önem arz etmektedir. Her zaman esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu yaz mevsiminde de Azerbaycan Caddesi'nde yeni düzenlemeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Planladığımız çalışmanın hayata geçirilmesi ile ilçemize ayrı bir güzellik katacağına inanıyorum. İlçemizin yaşanır ve yaşanılabilir bir kent olabilmesi için Çaldıran Belediyesi olarak her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - VAN

Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Başkan Ensari'den esnaf ziyareti

Şefik Ensari, Hisarcık, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den esnaf ziyareti - Son Dakika


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