Başkan Ensari'den hemşirelere gül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den hemşirelere gül - Son Dakika

Başkan Ensari'den hemşirelere gül

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede görev yapan hemşireleri ziyaret ederek gül verdi.

Başkan Ensari'den hemşirelere gül, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede görev yapan hemşireleri ziyaret ederek gül verdi.


Çaldıran Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezi (ASM) ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Ensari, burada görev yapan hemşirelere gül vererek günlerini kutladı. Dünyada ölümcül etki oluşturan pandemi döneminde büyük emek ve özverilerle çalışan hemşirelere ülke olarak çok şey borçlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Ülkemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin vefakar, sevgi dolu ve çalışkan personeli olan hemşireler, insana hizmet etmek gibi kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir. Özellikle dünyada ölümlere neden olan pandemiden dolayı gece gündüz demeden mücadele eden hemşirelerle birlikte olmanın ve günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İnsan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şeyin olamayacağı bilinci içerisinde her şart altında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen hemşirelerimizin verdikleri hizmet, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Bu vesile ile hizmet veren tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, görevlerinde üstün başarılar dilerim" dedi.


Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, "Her sorun ve sıkıntıda desteklerini gördük. Özellikle Hemşireler Günü dolayısıyla ilçemizde görev yapan hemşirelerimiz için gösterdikleri nazik davranışlarından dolayı kendilerinde teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - VAN

Çaldıran Devlet Hastanesi, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:16 Kaynak: İHA


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