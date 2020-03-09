Başkan Ensari'den kadınlara gül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den kadınlara gül - Son Dakika

Başkan Ensari'den kadınlara gül

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.

Başkan Ensari'den kadınlara gül, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.


Başkan Şefik Ensari, Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara gül dağıtırken, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gül dağıttıklarını ifade eden Başkan Ensari, "Ülke olarak kadına değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Kadınlar en değerli varlıklarımızdır. Her şeyden önce annedir. Yaşamın gerçek çilesini çeken annelerimiz, eşlerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına hem İslami hem insani bir görevi yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Cennet bile annelerimizin ayakları altındadır. Dinimiz kadına hak ettiği değeri vermiştir. Kadınlar erkeğe Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete iyi bakmak hem insani hem inancımız gereğidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.


Başkan Ensari'den gül alan kadınlar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. - VAN

Dünya Kadınlar Günü, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:02 Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de
21:00 Kartal'da silahlı saldırı dehşetinin şüphelisi yakalandı
21:00 Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ensari'den kadınlara gül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]