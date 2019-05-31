Son Dakika Haberleri: Başkan Ensari'den Kadir Gecesi mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Ensari'den Kadir Gecesi mesajı

50 dakika önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Ensari, "Dinimizde kutsal bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nin; ilçemiz, ilimiz, bölgemiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günleri yaşanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması münasebetiyle İslam alemi için büyük önem arz etmektedir. Ramazanla birlikte Kadir Gecesi'nde küskünlüklere son vererek; barış ve kardeşliği hakim kılmak için bu gecenin kaçınılmaz bir gece olduğunu idrak etmeliyiz. Bu çok özel olan günler ve gecede yardıma muhtaç her bireyin elinden tutarak bu gecenin bizlere yüklediği sorumlulukları hatırlamayı ümit ederek tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
Çaldıran, Van, Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ensari'den Kadir Gecesi mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]