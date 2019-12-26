Başkan Ensari'den köpek barınağıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den köpek barınağıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika

Başkan Ensari'den köpek barınağıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, sosyal medya hesaplarında köpek barınağıyla ilgili yapılan paylaşımları yalanladı.

Başkan Ensari'den köpek barınağıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, sosyal medya hesaplarında köpek barınağıyla ilgili yapılan paylaşımları yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine inceleme yapıldığını belirterek, "Çekilen söz konusu görüntülerin kurgusal ve kasıtlı olduğu, görüntüleri yayınlatma amacının belediyemizi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu aşikardır. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında daha önce de çeşitli tarihlerde tutulan tutanaklardan konunun kasıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu kişi hakkında son olarak görevine gerektiği dikkat ve özeni göstermesi açısından uyarılarak görev yeri değişikliği verilmiş. Önceki tutanaklarda da anlaşılacağı üzere söz konusu şahsın görevine gerektirdiği özen ve dikkati göstermediği anlaşılmıştır. Tutulan tüm bu tutanaklar göz önünde bulundurulup anılan şahsın, görev yeri değişikliğinin kendisine tebliğinden sonra yeni görev değişikliğini kişisel husumete dönüştürüp, anılan görüntüleri kasıtlı bir şekilde kurgulayarak belediyemizi itibarsızlaştırma amacını güttüğü, 20 Aralık 2019 tarih ve E1987 sayılı görev yeri değişikliğinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren anılan hayvan barınağındaki görev yerine gitmeyerek usulsüz rapor alarak söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasında kusurlu olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerde geçen zayıf ve cılız hayvan görüntülerinin aç olduğu hissi gerçeği yansıtmamakla beraber hayvan barınağındaki tüm hayvanların yiyeceklerinin temini noktasında yavru köpeklere veterinerin belirlediği standartlarda süt ve mama veriliyor. Diğer hayvanlara da belediyemize bağlı halk ekmek fırınındaki günlük olarak ayrılan ekmeklerden ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile civar karakollardan artan yemek artıklarından temin edilmektedir. Yine çoğunluğu yavru köpek ölülerinin görüntülerinin bulunduğu video görüntülerinde, ölü köpeklerin çevre köylerde mevcut bulunan hasta ve daha önce ölmüş olan köpeklerin getirilip hayvan barınağının bulunduğu civara bırakıldıkları, söz konusu bu köpeklerin belediyemiz hayvan barınağındaki köpeklermiş gibi gösterildiği tespitlerimizden anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Şefik Ensari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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