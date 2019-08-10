Son Dakika Haberleri: Başkan Ensari'den Kurban bayramı mesajı
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Başkan Ensari'den Kurban bayramı mesajı

19 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ensari'den Kurban bayramı mesajı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ensari yayımladığı mesajda, "Manevi duygular içerisinde güzelliklerin güzellik iyilik barış ve kardeşliğin yoğun olduğu bir kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlar yardımlaşma ve dayanışmanın tavan yaptığı müstesna günlerdir. Maneviyatın yüksek olduğu bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların yerini barışa, höşgörü sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularımızı en yoğun güçlendirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatına dönüştürmeliyiz. Kurban bayramında fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak yardımsever halkımızın yardımına muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm halkımızın kurban bayramını en içten duygularımla kutlarım" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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