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Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.


Başkan Şefik Ensari, yayımladığı mesajda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen, doğruluğu, güzel ahlakı, adaleti, merhameti ile insanların en hayırlısı son peygamber olan Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu kandil günü birçok Müslüman, en güzel şekilde Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed (S.A.V)'in yaşamını, hadisi şeriflerini en iyi şekilde idrak ederek, bu geceyi ibadetle geçirecekler. Bu duygularla Müslüman alemi için en değerli günlerden biri olan Mevlid Kandili'nin; birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışa vesile olmasını temenni eder, Çaldıran ve Vanlı hemşehrilerimin kandilini tebrik ederim" dedi. - VAN

Mevlid Kandili, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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