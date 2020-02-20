Başkan Ensari'den minik kıza işitme cihazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'den minik kıza işitme cihazı - Son Dakika

Başkan Ensari'den minik kıza işitme cihazı

7 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1,5 yaşındaki minik kız çocuğuna işitme cihazı hediye etti.

Başkan Ensari'den minik kıza işitme cihazı, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1,5 yaşındaki minik kız çocuğuna işitme cihazı hediye etti.


İlçenin Serpmetaş Mahallesi'nde ikamet eden Kazım (30) ve Neslihan (29) Yıldırım çiftinin 1,5 yaşındaki işitme engelli kızları Melek için Başkan Ensari seferber oldu. Başkan Ensari, Yıldırım ailesini makamında kabul ederek, işitme cihazı, yardım paketi ve oyuncak hediye etti. Görevlerinin sadece yol ve altyapı olmadığını, bazı hizmetlerin ise vicdanı olduğunu ifade eden Başkan Ensari, "İlçemiz Serpmetaş Mahallesi'nde ikamet eden Yıldırım çiftinin iki çocuğu bulunmaktadır. Biri sara hastası, diğeri doğuştan işitme engelli. Bu ailemizin maddi imkansızlıklardan dolayı minik kızlarına işitme cihazı alamadıkları haberini aldık. Hemen aileye ulaştık ve minik Melek için işitme cihazı alarak gıda paketi ve oyuncaklar hediye ettik. İnşallah bu işitme cihazı ile hayatla tanışır, anne ve babasının sesini duymasına vesile olur. Bu ailemize ve minik yavrumuza yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.


Kazım ve Neslihan çifti ise, iki çocukları olduğunu belirterek, "3 yaşındaki kızımız sara hastası. 1,5 yaşındaki kızımızda doğuştan işitme engelli. Ancak maddi imkanlarımız kısıtlı olduğunu için çocuğumuza işitme cihazı alacak durumumuz yoktu. Sağ olsun Belediye Başkanımız Şefik Ensari bize ulaşarak yardım elini uzattı. İnşallah bundan sonra kızımız sesimizi duyarak bizimle konuşma imkanı bulabilecek. Çok mutluyuz. Allah belediye başkanından razı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Şefik Ensari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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