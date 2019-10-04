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Başkan Ensari'den okul ziyareti

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede bulunan okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Ensari'den okul ziyareti, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede bulunan okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.


Başkan Ensari, ilçe merkezi ve kırsalda bulunan okulları ziyaret ederek, tespit edilen eksiklikleri imkanlar dahilinde gidermeye devam ediyor. Amaçlarının eksiksiz bir şekilde okullarda eğitim öğretimin yapılması olduğunu belirten Başkan Ensari, "Çaldıran ilçe merkezi ve kırsalında bin 150 öğretmenimiz 114 okulda yaklaşık 19 bin 500 öğrenciye eğitim öğretim vermektedir. Her fırsatta bu okullarımızı belediyemizin teknik personelleri ile birlikte ziyaret ederek, varsa eksiklerini tespit ediyoruz. Gidemediğimiz okullarımıza da burada eğitim öğretim veren öğretmenlerimiz bizlere gelerek sorun ve taleplerini iletiyorlar. Belediyemiz teknik kadroları, eksikleri bulunan okullarda yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından belediyemizin imkanları doğrultusunda eksiklerini tamamlayarak burada eğitim öğretim gören yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün ilçe kırsalında bulunan biri anasınıfı toplamında iki derslikli Klavuz İlkokulunu ziyaret ettik. Burada da çevre düzenlenmesi, lavabo ve altyapı eksiklerini tespit ettik. En kısa zamanda bu eksileri gidereceğiz" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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