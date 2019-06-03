Son Dakika Haberleri: Başkan Ensari'den Ramazan bayramı mesajı
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Başkan Ensari'den Ramazan bayramı mesajı

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari'den Ramazan bayramı mesajı, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Ensari; "Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu güzel günde; kırgınlıkların, dargınlıkların, zihnimizden ve davranışlarımızdan sökülüp atılmasını diliyorum. Ramazan bayramının ülkemize ve İslam alemine barış dostluk kardeşlik getirmesi temennisiyle bayramın küskünlerin barışına hastaların şifasına vesile olması temennisiyle bayramınızı tebrik ederim" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
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