Başkan Ensari, esnaf ve vatandaşla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Ensari, esnaf ve vatandaşla bayramlaştı
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşla bayramlaştı.
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşla bayramlaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta başlatılacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte çarşı merkezini dolaşan Başkan Ensari, sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla bayramlaştı. Bakanlıkların açıkladığı kurallara uyulmasını da isteyen Başkan Ensari, esnaf ve vatandaşa maske ve eldiven de dağıttı. Halka hizmetten başka gayesinin olmadığını belirten Başkan Ensari, "Rahmet ve bereket ayının sonuna gelinmiş bulunmaktayız. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke olarak sıkıntılı günler yaşadık. Ramazan ayında özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız zamanlarını evlerinde geçirmek durumunda kaldılar. Ramazan ayı da korona virüs gölgesinde geçti. Geçen yıllar bayramlaşmamız yapılmaktaydı. Ancak bu yıl bizler ilçemizdeki esnaf ve halkımıza giderek bayramlarını tebrik ettik. Sosyal mesafe konusuna uyararak maske, eldiven ve kolonya dağıttık. Bayramda da halkımızın evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Temennimiz bir an önce bu pandemiden kurtularak eski mutlu günlerimize hep birlikte döneriz. İlçemizdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının olabilmesi durumunda ise belediyemizin acil whatsApp hattından bizlere ulaşmaları halinde gereğini yapacağız. Milletimizle beraber tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:13 Kaynak: İHA
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