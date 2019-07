Başkan Ensari gençlerle buluştu

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran'ı modern, model ve yaşanılır bir yer haline getirmenin en büyük hayalleri olduğunu söyledi.Başkan Şefik Ensari'nin Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun konferans salonunda gençlerle yaptığı buluşmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Menaf Turan, Prof. Dr. Reha Saydan, Öğretim Üyesi Dr. Adnan Yaviç, Çaldıran Eğitim ve Kültür Yayma Derneğinden Burhan Kayar ve Mehmet Kural da katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye olarak bir ilke imza atarak geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Ensari, "Belediye başkanı olarak verdiğim her sözün arkasındayım. Amacım halkıma ve gençlerimize hizmet etmektir. Gençlerle buluşmamızdaki amacımız, burada bulunan yaklaşık 100 gencimizle ilkini gerçekleştirdiğimiz buluşmamızda sorun ve talepleri dinlemektir. İlçemizde istihdam ortamı oluşturarak, çoğulcu birleşimler sonucunda iş alanları kurarak rekabet ortamları sağlayarak ekonomisine katma değer oluşturmaktır" dedi.Kar ve termal vurgusuİlçenin her yanında bakir iş olanakları olduğunu, ancak bunun değerlendirilemediğini belirten Başkan Ensari, "İlçemiz İpekyolu üzerinde kurulmuş; tarımsal ve hayvancılık alanlarında verimliliğin arttırabilmesi konusunda çalışmalarımızla birlikte yeraltı kaynaklarımızı da tartışacağız. İlçemiz, doğal kar yağışının bulunduğu ender yerlerden biri yerdir. Jeotermal otel ve kayak merkezimizi değerlendirerek, dünyada benzeri olmayan bir eğlence ve şifa merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu tür çalışmalarımızı siz modern ve model olan gençlerimize, gelecek olan nesillerimizle başaracağız. İpekyolu üzerinde bulunan ilimiz ve ilçemizde stratejik hedeflerimizi birlikte çizerek, paylaşımcı bir gençlik oluşturmayı başaracağız" diye konuştu."Ufkumuzu hayal ötesine taşımamız gerekir"Devletin vermiş olduğu hibelerle istihdam ortamlarının oluşturulması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getiren Ensari, şöyle konuştu:"Bakir maden sahalarımızı değerlendirerek hem ülke hem ilçe ekonomimize katkı sunacağız. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal alanlarda birçok ülke ile yarışabilecek durumdayız. Hiç kimsenin birbirinden fazlalığı yoktur, ancak düzenli çalışmalarla bu alanları genişleterek kaliteli verim elde edebiliriz. Ufkumuzu hayal ötesine taşımamız gerekir. İlçemizde spor ve sosyal alanları genişleterek görselliğine katkı sunacak milli bir parkla birlikte bu alanların çoğaltılması için hep birlikte el ele vereceğiz. İlçemizi modern, model ve yaşanılır bir yer haline getirmek en büyük hayalimizdir. İnşallah ilçemizde bulunan 65 bin insanla el ele vererek hayallerimizi gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Başka şehirlerde yapılan girişimcilik fuarlarına gençlerle gideceğiz. Böylelikle yeni iş alanlarıyla tanışma fırsatını yakalayabileceğiz. Sizler yalnız değilsiniz. Çaldıran Belediyesi büyük bir destek ve güç olarak her zaman yanınızdadır.""Bu fırsatları güzel değerlendirmeniz gerekir"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Adnan Yaviç ise, zorluklar içerisinde okuduklarını belirterek, "Şimdi siz gençlerin sabır ve güzelliklerle her zorluğun üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Sizler şanslısınız, bugün burada gerçekleşen buluşmada belediye başkanı ile ilçenin stratejik planlarına katkı sunarak her türlü sorunu paylaşma, talep ve önerilerinizi sunabilme imkanını yakalamış bulunuyorsunuz. Bu fırsatları güzel değerlendirmeniz gerekir" dedi."Çaldıran'ı beş yıl sonra nerede görmek istediğiniz çok önemlidir"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Menaf Turan ise, Çaldıran Belediyesinin beş yıllık stratejik plan çalışmasında gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geçmişte de kaymakamlıkla bir takım çalışmalarımız olmuştu. Çaldıran, Van Gölü Havzası'nın bir parçasıdır. Çaldıranla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Önemli olan Çaldıran'ı beş yıl sonra nerede görmek istediğiniz çok önemlidir. Bu anlamda ufkunuzu hayal ötesine taşımanızdır. Bakir olan alanları değerlendirerek; ekonomiye, istihdama ve geleceğe büyük katkı sunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Buluşmaya katılan gençler, bir ilkin gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların rutin olarak yapılması gerektiğini söylediler. Gençler, "Sorun ve taleplerimiz ilk defa dinlendi. Bizlerde bu ilçenin birer parçasıyız. Başkanımızla bu yere geldikten sonra her türlü zorluğun üstesinden geliriz" dedilerYüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Reha Saydan'ın da ilçede yapılması gerekenlerle ilgili bir değerlendirmede bulunmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ve yapılan ikramlarla buluşma son buldu. - VAN