Başkan Ensari: "İkinci el giyim ürünleri hastalık saçıyor" - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci el giyim eşyası satan seyyar satıcıları kaldırdı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından ilçeye getirilen ikinci el elbise ve ayakkabı satan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırdı. Pandemi döneminde ikinci el giyim eşyalarının yıkanmadan halka satıldığını ve hastalık saçtığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Başka illerden ilçemize gelerek ikinci el ürünleri satan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırdık. Pandemi döneminde satılan ikinci el giyim ürünleri günlerce depolarda bekletilerek yıkanmadan vatandaşımıza satılıyor. Burada satılan ürünler günlerce depolarda bekletilerek yıkanmadan satışa sunuluyor. Bu ikinci el ürünler hastalık saçıyor. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Halkımızın sağlığını olumsuz tehdit edebilecek her türlü ürünün satışına izin vermeyeceğiz" dedi. - VAN