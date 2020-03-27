Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtarak bilgilendirdi.

Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtarak bilgilendirdi.


Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Başkan Ensari, maske ve eldiven dağıttı. İş yerlerinde eldiven ve maske takılmasını isteyen Ensari, sokakta karşılaştığı vatandaşları da bilgilendirerek koruyucu malzemelerden verdi.


Korona virüs salgınının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının talimatlarına uyulması gerektiğini dile getiren Başkan Ensari, "Tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından kurtulmanın tek yolu Bakanlığın yayınladığı genelgeye uymaktan geçer. İlçemizde alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, halkımızın bu tehlikeli virüsten korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de zabıta ekiplerimizle birlikte ilçemizde dolaşarak insanlarımızın zamanlarını evlerinde geçirmelerini söyleyerek maske ve eldiven dağıttık. Esnafımızın kesinlikle maskesiz kalmamalarını ve temastan uzak kalarak eldiven kullanmalarını istedik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kesinlikle dışarıda dolaşmamaları konusunda zabıta ekiplerimiz aralıksız çalışmaktalar. Dışarı çıkmayarak zamanlarını evlerinde geçiren vatandaşlarımızın sorun ve talepleri için belediyemizin 0 539 552 6901 numaralı Whatsapp hattını kullanmaları halinde belediye ekiplerimiz tarafından gerekli her türlü yardımda bulunulacağını belirtmek istiyorum" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:19 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 20:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]