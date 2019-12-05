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Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.


Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ensari, ilçenin sorunlarını ele alarak muhtarların taleplerini dinledi. Amaçlarının yapılacak hizmetlerin halkın talepleri doğrultusunda olmasından yana olduklarını ifade eden Başkan Ensari, "İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Burada halkımızı temsil eden muhtarlarınızın sorun ve taleplerini dinledik. İstişarelerde bulunduk. Bizler burada geçiciyiz, ancak her idareci yaptıklarıyla anılır ve yad edilir. Bizim amacımız ve hedefimiz, halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini çözmek ve sorunlarını gidermektir. Burada ilçemizin özellikle temel sorunlarını tartıştık, öneriler aldık. Bu öneriler doğrultusunda hizmetlerimizi yürüteceğiz. Muhtarlarımızla el ele vererek ilçemizi modern, model ve yaşanılabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi.


İstişare toplantısına katılan muhtarlar ise, mahallelerinde ikamet eden halkın sorun ve taleplerini dile getirdiklerini belirterek, "Bu tür toplantıların yapılması çok güzel, verimli oluyor. Toplantıda her türlü sorunumuzu ve talebinizi dile getirme fırsatımız oldu. Bu toplantıların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandılar.


Toplantının ardından Başkan Ensari tarafından muhtarlar onuruna yemek verildi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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