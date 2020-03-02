Başkan Ensari sporcuları kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari sporcuları kabul etti - Son Dakika

Başkan Ensari sporcuları kabul etti

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Spor Kulübünün sporcularını makamında kabul etti.

Başkan Ensari sporcuları kabul etti, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Spor Kulübünün sporcularını makamında kabul etti.


Çaldıran Spor Kulüp Başkanı Erhan Avcı ve beraberindeki sporcular, Başkan Ensari'yi makamında ziyaret ederek kulüp ve oynanacak maçlar hakkında bilgi verdi. Van 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden ve kendi grubunda ligi liderlikle tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Çaldıran Spor heyetini tebrik eden Başkan Ensari, "İlçemizi temsil eden Çaldıran Spor, Van 1. Amatör Futbol Ligi'ndeki mücadelesinde başarı elde ederek play-off oynamayı hak etti. İlçemizi en iyi temsil edeceklerini umuyorum. Çaldıran Belediyesi olarak taraftarımızla birlikte her zaman maddi ve manevi desteklerimizi devam ettirdik, her zaman gençlerimizin yanında yer aldık. Amacımız, gençlerimizin boş zamanlarını sportif aktivitelerle geçirip ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeleridir. Destek bizden başarıyı da sporcularımızdan bekliyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının arkasında emek var. Play-off maçlarında Çaldıran Spor'a başarılar diliyorum" dedi.


Çaldıran Spor Kulüp Başkanı Erhan Avcı da, Van 1. Amatör Futbol Ligi'nde verdikleri mücadelenin sonunda kendi gruplarında ligi lider olarak tanımladıklarını belirterek, "Play-off oynamayı hak kazandık. Elde edilen bu başarıda Çaldıran Belediyesinin büyük emeği var. Bizlere maddi ve manevi desteklerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Play-off maçları öncesinde başkanımızı ziyaret ederek oynanacak karşılaşmalar hakkında paylaşımlarda bulunduk. İlçemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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