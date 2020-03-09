Başkan Ensarioğlu'ndan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensarioğlu'ndan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Ensarioğlu'ndan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş'a geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Memur-Sen Diyarbakır İl temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş'ın babasını tedavi gördüğü hastanede yönetimi ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Ensarioğlu'ndan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş'a geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Memur-Sen Diyarbakır İl temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş'ın babasını tedavi gördüğü hastanede yönetimi ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş; Memur-Sen ve Sağlik-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve yönetimine ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, babasının rahatsızlığından dolayı Diyarbakır'a getirdiği andan itibaren başkan Ensarioğlu'nun kendilerine yardımcı olup, zaman ayırdığını belirtti. Ucaş, "Bu gün bir kez daha gördüm ki bizler Sağlık-Sen ailesi olarak gerçekten büyük bir aileyiz. Babamın tedavi sürecinde gerek Nurhak Ensarioğlu başkanım olsun gerekse yönetimi ve Diyarbakır'daki sağlik teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:11 Kaynak: İHA
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