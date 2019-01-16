Başkan Epcim'dan Cindioğlu ve Kurt Ailesine Ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Cindioğlu ve Kurt ailesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Cindioğlu ve Kurt ailesini ziyaret etti.



Her akşam ayrı bir mahalleye konuk olan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, projelerini anlatıp halkın talep ve önerini almaya devam ediyor. Kent merkezindeki kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnafları ziyaret ederek, evlere misafir olan Epcim, gittiği her yerde halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.



Epcim, Yeni Mahalle sakinlerinden Sefer Cindioğlu ailesi ile Aşağı Merzan Mahallesi sakinlerinden Ferit Kurt'un ailesini ziyaret etti. Burada aile fertleri ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Epcim, projelerini anlatarak talep ve önerileri dinledi.



Kentin 15 değişik mahallesinde ziyaretlerini sürdüren Epcim, belediye hizmetleri ve yeni yapılacak olan projeler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler veriyor.



Epcim'in göreve başlamasıyla kentin imajının değiştiğini anlatan vatandaşlar, hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, bu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

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