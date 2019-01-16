Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'dan Cindioğlu ve Kurt Ailesine Ziyaret

Başkan Epcim'dan Cindioğlu ve Kurt Ailesine Ziyaret

24 dakika önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Cindioğlu ve Kurt ailesini ziyaret etti.

Başkan Epcim'dan Cindioğlu ve Kurt Ailesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Cindioğlu ve Kurt ailesini ziyaret etti.

Her akşam ayrı bir mahalleye konuk olan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, projelerini anlatıp halkın talep ve önerini almaya devam ediyor. Kent merkezindeki kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnafları ziyaret ederek, evlere misafir olan Epcim, gittiği her yerde halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Epcim, Yeni Mahalle sakinlerinden Sefer Cindioğlu ailesi ile Aşağı Merzan Mahallesi sakinlerinden Ferit Kurt'un ailesini ziyaret etti. Burada aile fertleri ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Epcim, projelerini anlatarak talep ve önerileri dinledi.

Kentin 15 değişik mahallesinde ziyaretlerini sürdüren Epcim, belediye hizmetleri ve yeni yapılacak olan projeler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler veriyor.

Epcim'in göreve başlamasıyla kentin imajının değiştiğini anlatan vatandaşlar, hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, bu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Cüneyt Epcim, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım HDP'li Celal Doğan, İYİ Parti ve CHP'nin Ortak Adayı Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:17:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'dan Cindioğlu ve Kurt Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]