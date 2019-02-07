Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'den Çocuklara Hediye

Başkan Epcim'den Çocuklara Hediye

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Epcim'den Çocuklara Hediye, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret eden Başkan Epcim, çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çocuklarla yakında ilgilenen ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Epcim, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Epcim'e teşekkür eden çocuklar, hediye almanın mutluluğunu yaşadılar.

Aileler ise, Başkan Epcim ile hatıra fotoğrafı çektirerek, ilde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Hakkari, Güncel
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