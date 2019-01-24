Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'den Taş ve Önal Ailelerine Ziyaret

Başkan Epcim'den Taş ve Önal Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Taş ve Önal ailelerini ziyaret etti.

Başkan Epcim'den Taş ve Önal Ailelerine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Taş ve Önal ailelerini ziyaret etti.

Hakkari'de görev yapan ildeki ulusal ve yerel gazete temsilcileri ile bir araya gelerek, belediyenin borç durumu ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Başkan Epcim, kentteki ev ziyaretlerini de sürdürüyor. Başkan Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Kıran Mahallesi sakinlerinden Selim Taş ve komşuları ile Keklik Pınar Mahallesi sakinlerinden H. Basri Önal ve komşularıyla bir araya geldi. Yapacakları yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Epcim, belediyenin borç batağında olduğu söylentilerine ise açıklık getirerek, buların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, bu hizmetlerin devamını isteyerek, ziyaretten dolayı Başkan Epcim ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Epcim, Hakkari, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Böyle Uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:50:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'den Taş ve Önal Ailelerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]