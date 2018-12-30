Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim, Erdoğan Ailesine Misafir Oldu

Başkan Epcim, Erdoğan Ailesine Misafir Oldu

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim, kanaat önderi ve eski İl Milli Eğitim Müdürü Adil Erdoğan'ın evine misafir oldu.

Başkan Epcim, Erdoğan Ailesine Misafir Oldu, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim, kanaat önderi ve eski İl Milli Eğitim Müdürü Adil Erdoğan'ın evine misafir oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim, ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. Kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Epcim, ilde yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Beraberindeki eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Bağışlı köyü ileri gelenlerinden Timur Yoldaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Salih Kahraman, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Tahsin Demir ile birlikte ilin kanaat önderi ve eski Milli Eğitim Müdürü Adil Erdoğan'ı evinde ziyaret eden Başkan Epcim, kendileriyle bir süre sohbet etti. Konuşmalarında Hakkari halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Epcim, hizmetlerin durmadan devam edeceğini ve yeni projelerinin olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren eski Milli Eğitim Müdürü Adil Erdoğan, kentte yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade ederek, Başkan Epcim ve ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:19 Kaynak: İHA

Politika
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