Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim, Ev Ziyaretlerinde Bulundu

Başkan Epcim, Ev Ziyaretlerinde Bulundu

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim, Yördem, Tekin ve Koç ailelerini ziyaret etti.

Başkan Epcim, Ev Ziyaretlerinde Bulundu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim, Yördem, Tekin ve Koç ailelerini ziyaret etti.

Kentin 15 değişik mahallelerinde ziyaretlerini sürdüren Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Kadın Kolları Başkanı Menevver Ertuş, kenttin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Berçelan Mahallesi'nde Fikret Koç ailesi, Kıran Mahallesi'nde Kemal Tekin ailesi ve Merzan Mahallesi'nde Halit Yördem ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Epcim ve beraberindekiler, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti. Belediyenin hizmetleri ve yeni yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Başkan Epcim, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Aileler ise Hakkari'de yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, Hakkari'nin çevresini değiştiren Başkan Epcim'e bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarıların devamını diledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Epcim, Hakkari, Politika
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