Başkan Epcim: "Hakkari'de 600 Konut Yapılacak"

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 600 konutun yapılacağı Gupsi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 600 konutun yapılacağı Gupsi bölgesinde incelemelerde bulundu.



Başkan Vekili Epcim, Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) gelen heyet ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Gupsi bölgesinde yapılması planlanan 600 adet konut için alanda gerekli incelemelerde bulundu. 2019 yılı programı içerisinde yer alan millet kıraathanesi ve bahçesi, Mir Kalesi'nin halka açılması, üniversitesinin geliştirilmesi, iki katlı oto park, katı atık tesisleri ve Hakkari'yi kalkındıracak birçok projesi bulunan Epcim, Gupsi bölgesinde ise 600 adet konutun yapılacağı müjdesini vermişti.



Hakkari'nin yaşam standartlarını her yönüyle yükselteceğini belirten Epcim, yöre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. - HAKKARİ

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