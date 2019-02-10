Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim, Kanaat Önderi Er'in Evine Konuk Oldu

Başkan Epcim, Kanaat Önderi Er'in Evine Konuk Oldu

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Hakkarili kanaat önderi ve iş adamı Abdurrahman Er'in evine konuk oldu.

Başkan Epcim, Kanaat Önderi Er'in Evine Konuk Oldu, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Hakkarili kanaat önderi ve iş adamı Abdurrahman Er'in evine konuk oldu.

Halife Devriş Mahallesi'nde ikamet eden kanaat önderi ve iş adamı Abdurrahman Er'in ailesi ve komşularını ziyaret eden Başkan Epcim, yoğun ilgi ile karşılandı. Aile fertleri ile bir süre sohbet eden Başkan Epcim, belediyenin yeni döneme ilişkin projelerini paylaştı ve önerileri dinledi.

Başkan Epcim'in göreve başlamasıyla birlikte bir anda kentin değiştiğini belirten kanaat önderi ve iş adamı Abdurrahman Er, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Epcim ve ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Hakkari, Abdurrahman Er, Güncel
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