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Başkan Er'den Başsavcı Çınar'a ziyaret

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindeki dernek üyeleri Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına yeni atanan İsmet Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Er'den Başsavcı Çınar'a ziyaret, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindeki dernek üyeleri Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına yeni atanan İsmet Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına yeni atanan İsmet Çınar'ı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Cumhuriyet Başsavcısı Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ise, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'a ilgi alaka ve yürekten muhabbetleri için teşekkür etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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