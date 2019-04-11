Başkan Er'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu ziyaret ederek günlerini kutladı.



Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, heyetin kendilerine yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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