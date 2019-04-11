Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Başkan Er'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Başkan Er'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu ziyaret ederek günlerini kutladı.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, heyetin kendilerine yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:50 Kaynak: İHA
Hakkari, Abdurrahman Er, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil Son Dakika! Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]