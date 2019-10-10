Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret

Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret

1 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi aileleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, heyetin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Başkan Er ise, Emniyet Müdürü Aydın'a minnettar olduklarını belirterek, "Heyetimize göstermiş oldukları ilgi ve alakaları için yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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