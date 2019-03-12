Başkan Er'den Evleri Yanan Dalga Ailesine Ziyaret
2 saat önce
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, çıkan yangında evleri yanan Dalga ailesini ziyaret etti.
Hakkari
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Er
, çıkan yangında evleri yanan Dalga ailesini ziyaret etti.
Bir süre önce Halife Derviş Mahallesi'nde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Faruk Dalga ailesine ziyaret eden Er ve beraberindekiler, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
Halife Derviş Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören Faruk Dalga ise, ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek, Er ve beraberindekiler teşekkür etti.
Abdurrahman Er, Dalga ailesinin evlerinin yangında büyük zarar gördüğünü, kendilerine en kısa sürede gerekli yardımların yapılacağını ifade etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: İHA
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