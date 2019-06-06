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Başkan Er'den şehit ailelere ziyaret

36 dakika önce

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf ve Dernek Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, şehit teğmen Abdulselam Özatak'ın ve şehit Zahir Er'in ailesine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladılar.

Başkan Er'den şehit ailelere ziyaret, System.String[]
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf ve Dernek Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, şehit teğmen Abdulselam Özatak'ın ve şehit Zahir Er'in ailesine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladılar.

Başkan Er ve beraberindekiler ile birlikte ilk olarak 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak'ın Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ettiler. Şehit Özatak'ın mezarında Fatiha okuyan Başkan Er ve beraberindekiler, daha sonra şehidin babası H. Salih Özatak'ı evinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp hasbihal oldular.

Şehit babası H. Salih Özatak, bu mübarek Ramazan Bayramında kendilerini hatırlayıp yalnız bırakmadıkları İçin Başkan Er'e ve yönetim kurulu üyelerine memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Daha sonra Başkan Er ve yönetim kurulu üyeleri, Şemdinli Aktütün köyü yakınlarında 15 Haziran 2016 tarihinde yollarını kesip araçlarını yakmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına tepki gösterirken uzun namlulu silahla şehit edilen araç sürücüsü evli ve 3 çocuk babası Zahir Er'in ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Şehidin çocukları ile özel ilgilenen Başkan Er, her zaman yanlarında olduklarını ilettiler. Ziyaretten şehit eşi ve çocukları memnuniyetlerini dile getirdiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Abdurrahman Er, Hakkari, Güncel
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